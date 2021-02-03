Нужен бот в телеге или андроид приложение для автоматизации заказа такси" [:2757] Бот по вызову такси Для того чтобы сделать заказ в боте нажимаем Старт . Далее в правом нижнем углу есть скрепка и раздел Геопозиция Далее указать точку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка приложения сервиса попутной доставки
Необходимо доработать сервис попутной доставки на React Native, суть которого в том, чтобы пользователь указал свой одиночный или регулярный маршрут (на пример на работу) и сервис предлагал ему взять посылку и доставить ее по пути.
Большая часть работы уже выполнена. Необходимы срочные доработки.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения7 заявокЗакрыт2 года назад
- $1500
Необходимо разработать приложение для подключения к shadowsocks серверу. Для получения списка доступных серверов приложение должно взаимодействовать с API.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
Университет ищет специалистов для записи онлайн курса по разработке мобильный приложений для Android и IOS. Работа по договору. Оплата за один урок до 5000 р.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать программу аппликация на телефон по проекту у кого есть опыт работ создания аппликации по обучению Блоки: -видео обучение -текстовый формат обучения -тесты -результаты отправляються на емейл -возможность одному пользователю зарегистрировать обучающих и дать им промокод для входа на их телефонах -возможность ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходим программист на Java с опытом разработки мобильных приложений на Андроид. После текущего проекта по разработке возможно длительное сотрудничество по усовершенствованию приложения. Подробности - кандидатам в личку, присылайте пожалуйста Ваше портфолио, опыт работы и стоимость часа работы.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим разработчик мобильных приложений на С++ под кроссплатформенный фреймворк Cocos2D. После разработки возможно длительное сотрудничество по обновлению, поддержке данного приложения. Подробности - в личку кандидатам. Присылайте пожалуйста Ваш контакт, портфолио и стоимость часа работы.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Приветствую, Ищу разработчика для создания Android версии фитнес приложения. Есть готовая на 90% версия для iOS (на SwiftUI), нужно в течении ±2-2.5 месяцев создать её версию для Android. Кратко: Полноценное приложение на 20+ Views, от регистрации пользователя, до каталога ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Здравствуйте. Прототип означает, что должен работать функционал, дизайн не критичен. Тема приложения – психологический дневник для трейдера. Т.е. как минимум вам должна быть интересна тема трейдинга, т.к. после прототипа последует дальнейшаяя длительная разработка и допиливание. По финансам ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать лаунчер, который распакует нужные файлы в нужные директории. А также, запустит эти файлы при необходимости. При запуске необходима проверка на соответствие файлов тем, что изначально были установлены. Также потребуется реализовать обычный рандомайзер и ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт3 года назад