Доработка приложения сервиса попутной доставки

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки1006 просмотров
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Доработка приложения сервиса попутной доставки

Необходимо доработать сервис попутной доставки на React Native, суть которого в том, чтобы пользователь указал свой одиночный или регулярный маршрут (на пример на работу) и сервис предлагал ему взять посылку и доставить ее по пути.

Большая часть работы уже выполнена. Необходимы срочные доработки.

3 года назад
Groot_soft
Стефан 
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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