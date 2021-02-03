Доработка приложения сервиса попутной доставки

Необходимо доработать сервис попутной доставки на React Native, суть которого в том, чтобы пользователь указал свой одиночный или регулярный маршрут (на пример на работу) и сервис предлагал ему взять посылку и доставить ее по пути.

Большая часть работы уже выполнена. Необходимы срочные доработки.