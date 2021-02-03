Мы ведём работу над созданием фитнес приложения с каталогом видео-тренировок для молодых мам. Версия приложения под iOS находится уже в финальной стадии и [b]мы ищем [/b] [b]Android разработчика[/b] с опытом разработки на Kotlin, для создания ...
Приложение для работы с арбитражем трафика (WebView и клоака)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется обернуть проект из Unity под работу с арбитражем трафика, на Android.
Предоставляется экспортированный в формат Android Studio нативный проект, который должны видеть модераторы Google Play, а также модераторы всех рекламных сетей.
Требования к итоговому приложению:
1. Приложение поддерживает версии Android от 4.4.
2. WebView и клоака Keitaro, с передачей диплинка и меток для отображения правильного оффера. Возможностью указать из админки несколько связок.
3. На стадии загрузки, пока работает проверка клоаки, должен быть экран загрузки с анимацией.
4. Интеграция приложения с Facebook SDK, Google Analytics, Metrika Yandex.
5. Интеграция приложения с Firebase. Для пуш уведомлений.
6. При повороте экрана, браузер внутри приложения не перезагружается.
7. Готовая работа должна быть сдана в виде APK-файла и (!) исходного кода (!).
8. Производимые доработки никак не должны сказываться на функционале предоставляемого изначально проекта.
Все необходимые доступы и подробное ТЗ предоставляются.
Откликайтесь те, кто уже делал приложения для арбитража трафика тематик даттинг, гемблинг.
Стоимость обсуждается!
- Похожие заказы
- $2500Мобильные приложения9 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго времени суток Необходимо переписать существующее приложение на Flutter. Для знакомства и начала работы необходимо будет выполнить следующую оплачиваемую задачу: 1. Делаем экран на Flutter (под iOs) 2. Прикручиваем функционал видеоконференции 3. Тестируем на двух клиентах. Напишите, примерные сроки и стоимость.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Доработка приложения сервиса попутной доставки Необходимо доработать сервис попутной доставки на React Native, суть которого в том, чтобы пользователь указал свой одиночный или регулярный маршрут (на пример на работу) и сервис предлагал ему взять посылку и ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад
Университет ищет специалистов для записи онлайн курса по разработке мобильный приложений для Android и IOS. Работа по договору. Оплата за один урок до 5000 р.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать программу аппликация на телефон по проекту у кого есть опыт работ создания аппликации по обучению Блоки: -видео обучение -текстовый формат обучения -тесты -результаты отправляються на емейл -возможность одному пользователю зарегистрировать обучающих и дать им промокод для входа на их телефонах -возможность ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходим программист на Java с опытом разработки мобильных приложений на Андроид. После текущего проекта по разработке возможно длительное сотрудничество по усовершенствованию приложения. Подробности - кандидатам в личку, присылайте пожалуйста Ваше портфолио, опыт работы и стоимость часа работы.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим разработчик мобильных приложений на С++ под кроссплатформенный фреймворк Cocos2D. После разработки возможно длительное сотрудничество по обновлению, поддержке данного приложения. Подробности - в личку кандидатам. Присылайте пожалуйста Ваш контакт, портфолио и стоимость часа работы.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Приветствую, Ищу разработчика для создания Android версии фитнес приложения. Есть готовая на 90% версия для iOS (на SwiftUI), нужно в течении ±2-2.5 месяцев создать её версию для Android. Кратко: Полноценное приложение на 20+ Views, от регистрации пользователя, до каталога ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Здравствуйте. Прототип означает, что должен работать функционал, дизайн не критичен. Тема приложения – психологический дневник для трейдера. Т.е. как минимум вам должна быть интересна тема трейдинга, т.к. после прототипа последует дальнейшаяя длительная разработка и допиливание. По финансам ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад