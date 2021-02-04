[list=1] [*]Создание приложения под беттинг (по аналогии с гэмблинг, только вместо слотов казино будет открывать зашитый URL с событиями на спорт); [/list] [list=1] [*]Вшить в приложение клоаку для прохождения модерации и залива в ГП; ...
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Мобильное приложение написанное на React Native, нам нужно сделать доработки и выгрузить обновление. 1.нужно обновить картинки из описания Apple Store
2.Также нужно исправить ошибки интерфейса (в окне профиля поля ввода не выделены и пользователи путаются куда что вводить, в окне акций поле поиска не подсвечено).
3.Также пользователи Apple жалуются что не могут выставить корректно дату рождения в профиле.
4.Бывает ошибка с сканером, не постоянно , помочь с этим разобраться
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