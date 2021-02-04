Создание android приложения для арбитража трафика под беттинг

Создание приложения под беттинг (по аналогии с гэмблинг, только вместо слотов казино будет открывать зашитый URL с событиями на спорт);

Вшить в приложение клоаку для прохождения модерации и залива в ГП;

Реализовать возможность отслеживания статистики и push-уведомлений (установки, удаление и отправка push);

Возможность настраивать оптимизацию при заливе в Facebook (оптимизация за действие в приложении, оптимизация за инстал, умная установка приложений);

При работе с приложением, при повороте экрана, не должна перезагружаться страница, должно сохраняться текущее состояние;

Один из главных критериев, если открывается сайт и пользователь регистрируется, то при сворачивании или закрытия приложения пользователя не выбивало снова на регистрацию, у него должны сохранятся куки на сайте;

Залить и пройти модерацию в ГП. Оценка приложение в ГП от 4 до 5, возраст не ниже 16+;

Дизайн приложения должен быть понятен конечному юзеру (Футболисты, футбол, монетки, деньги).

Пример работы приложения Запустили рекламу на конкретное спортивное событие в Facebook. После взаимодействия человека с рекламой на Facebook он переходит в GooglePlay для установки нашего приложения. После открытия приложения, в случае, если это модерация Facebook, покажет заглушку в виде игры, если реальный юзер, откроет ссылку с событиями на сайте. После взаимодействий человека с приложением, в статистике должно быть количество скачиваний и удалений приложения.