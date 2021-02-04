Создание android приложения для арбитража трафика под беттинг

$600
Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок1258 просмотров
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  • Создание приложения под беттинг (по аналогии с гэмблинг, только вместо слотов казино будет открывать зашитый URL с событиями на спорт);
  • Вшить в приложение клоаку для прохождения модерации и залива в ГП;
  • Реализовать возможность отслеживания статистики и push-уведомлений (установки, удаление и отправка push);
  • Возможность настраивать оптимизацию при заливе в Facebook (оптимизация за действие в приложении, оптимизация за инстал, умная установка приложений);
  • При работе с приложением, при повороте экрана, не должна перезагружаться страница, должно сохраняться текущее состояние;
  • Один из главных критериев, если открывается сайт и пользователь регистрируется, то      при сворачивании или закрытия приложения пользователя не выбивало снова на регистрацию, у него должны сохранятся куки на сайте;
  • Залить и пройти модерацию в ГП. Оценка приложение в ГП от 4 до 5, возраст не ниже 16+;
  • Дизайн приложения должен быть понятен конечному юзеру (Футболисты, футбол, монетки, деньги).
Пример работы приложения Запустили рекламу на конкретное спортивное событие в Facebook. После взаимодействия человека с рекламой на Facebook он переходит в GooglePlay для установки нашего приложения. После открытия приложения, в случае, если это модерация Facebook, покажет заглушку в виде игры, если реальный юзер, откроет ссылку с событиями на сайте. После взаимодействий человека с приложением, в статистике должно быть количество скачиваний и удалений приложения. 
Android
3 года назад
zimens
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
piro_std
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$600
3 дня
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