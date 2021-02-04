Необходим программист для доработки веб-приложения. Приложение разрабатывается для анализа данных о товарах площадки Amazon. Язык программирования php, база данных mongodb.
Создание android приложения для арбитража трафика под беттинг
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Создание приложения под беттинг (по аналогии с гэмблинг, только вместо слотов казино будет открывать зашитый URL с событиями на спорт);
- Вшить в приложение клоаку для прохождения модерации и залива в ГП;
- Реализовать возможность отслеживания статистики и push-уведомлений (установки, удаление и отправка push);
- Возможность настраивать оптимизацию при заливе в Facebook (оптимизация за действие в приложении, оптимизация за инстал, умная установка приложений);
- При работе с приложением, при повороте экрана, не должна перезагружаться страница, должно сохраняться текущее состояние;
- Один из главных критериев, если открывается сайт и пользователь регистрируется, то при сворачивании или закрытия приложения пользователя не выбивало снова на регистрацию, у него должны сохранятся куки на сайте;
- Залить и пройти модерацию в ГП. Оценка приложение в ГП от 4 до 5, возраст не ниже 16+;
- Дизайн приложения должен быть понятен конечному юзеру (Футболисты, футбол, монетки, деньги).
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