Мобильное приложение под Android и IOS

Добрый день , у нас есть готовое приложение на IOS, нам необходима адаптация интерфейса существующего приложения под мобильные телефоны Apple, полный список устройств скину , мокапы готовыбюджет и сроки обсудим
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Меня интересует, создание мобильного приложения для Android и IOS.
Вот дизайн:
https://www.figma.com/file/RGWhh7dshzncSNOfeOGauW/Boxing-for-developer?node-id=0%3A1
Часть для юзера:
Выбирает метод тренировки "Бокс" или "Тайский бокс", дальше метод тренировки "дома","на мешке" или "с напарником" (так же тут есть еще 2 строчки "комбинации" и "техника" но о них ниже).После выбора метода тренировки - юзер переходит на страничку выбора фильтров (выбрав фильтры) - нажимает "подобрать тренировку" - переходит в окно с описанием тренировки, ознакомился и нажал "начать тренировку". Генерируется тренировка (алгоритм генерации описан ниже). Видео находятся к примеру на dropbox и оттуда воспроизводиться (юзер может нажать на паузу, отмотать на начало ролика или к примеру по 15 сек назад, а так же перейти к следующему ролику).
А теперь о разделах "комбинации" и "техника": Комбинации: окно с "боксом из 5 видео" которые генерируются случайным образом из видео, которые с меткой "комбинации+бокс", можно генерировать раз в 1 мин. (к примеру).
Техника: окно в котором список со ссылками на видео из ютуб (которые я буду добавлять через админку).
Сэндвич: смена языка (приложение на английском и русском), вход в кабинет и остальное.
По админке:
Есть разделы:
-Добавление видео: Тут мы добавляем видео с метками в виде фильтров, категорий и т.д., то есть раскладываем видео по полочкам(метки) для дальнейшей генерации.
-Категории: добавляем/удаляем категории с помощью которых будем обозначать видео.
-Фильтры: добавляем/удаляем фильтры с помощью которых будем обозначать видео.
-Акценты: добавляем/удаляем акценты с помощью которых будем обозначать видео.
-Вид единоборства: с его помощью будем обозначать видео.
-Метод тренировки: с его помощью будем обозначать видео.
-План тренировки: с его помощью генерируется тренировка: к примеру создаем тренировку называем ее "короткая", "Вид единоборств: Бокс", "метод тренировки-На мешке", категории: А,А,А,Б,Б,В,В, - это порядок видео.
Моя админка: я заходя вижу: перечень юзеров, видно кто на премиуме, кто на бесплатной, до когда премиум и их общее количество.
Так же обратите внимание:
-приложение будет на английском и на русском (переключение через сэндвич).
-будет бесплатная версия (где фильтры, акценты) будут закрыты замочком, а так же будут доступны не все видео которые с меткой "ничего нет кроме желания" (т.е. при загрузке будет метка, видео подходит для бесплатной версии, платной или для той и другой).
-форма авторизации к примеру через соц сети.
Меня интересует работа через сейф, от начала до конца, т.е. что бы я получил готовый продукт (т.е. фронт,бэк,админка,тест) + в сторах и заливал уже отснятые видео.
Сторы уже имеются.
Напишите ваши ставки, может замечания и т.д.
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