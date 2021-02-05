Здравствуйте. Меня интересует, создание мобильного приложения для Android и IOS. Вот дизайн: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.figma.com%2Ffile%2FRGWhh7dshzncSNOfeOGauW%2FBoxing-for-developer%3Fnode-id%3D0%253A1]https://www.figma.com/file/RGWhh7dshzncSNOfeOGauW/Boxing-for-developer?node-id=0%3A1[/url] Часть для юзера: Выбирает метод тренировки "Бокс" или "Тайский бокс", дальше метод тренировки "дома","на мешке" или "с напарником" (так же тут есть еще 2 строчки "комбинации" и ...