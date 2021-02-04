Мобильное приложение на React Native

$199
Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки2609 просмотров
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Мобильное приложение написанное на React Native, нам нужно сделать доработки и выгрузить обновление. 1.нужно обновить картинки из описания Apple Store 2.Также нужно исправить ошибки интерфейса (в окне профиля поля ввода не выделены и пользователи путаются куда что вводить, в окне акций поле поиска не подсвечено).

3.Также пользователи Apple жалуются что не могут выставить корректно дату рождения в профиле.

4.Бывает ошибка с сканером, не постоянно , помочь с этим разобраться 

React
3 года назад
imeldianne
Роман 
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
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