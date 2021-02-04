Мобильное приложение на React Native

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Мобильное приложение написанное на React Native, нам нужно сделать доработки и выгрузить обновление. 1.нужно обновить картинки из описания Apple Store 2.Также нужно исправить ошибки интерфейса (в окне профиля поля ввода не выделены и пользователи путаются куда что вводить, в окне акций поле поиска не подсвечено).
3.Также пользователи Apple жалуются что не могут выставить корректно дату рождения в профиле.
4.Бывает ошибка с сканером, не постоянно , помочь с этим разобраться
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