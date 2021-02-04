Android приложение

Мобильное приложение написанное на React Native, нам нужно сделать доработки и выгрузить обновление. 1.нужно обновить картинки из описания Apple Store 2.Также нужно исправить ошибки интерфейса (в окне профиля поля ввода не выделены и пользователи путаются куда ...
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Приветствую, нужно сделать вот такую прилку
application that runs on Android phones (4.0 or above) and can receive calls through SIP and forward it to the GSM network. The application should then forward the audio and convert from SIP to GSM and vice versa.
Features
- No need root access
- Route call from SIP to GSM
- Convert audio from/to SIP and GSM networks
- Configure SIP Accounts.
- Register on Sip Server
- Receive call authenticated by IP, user/pass or no authentication.
- Use codec G711/ G729 and GSM
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