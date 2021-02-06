Разработать мобильное приложение

[b]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ФУНКЦИОНАЛА[/b][b] переводов денежных средств и цифровых активов между пользователя приложения [/b][b]ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ[/b][b]Цель:[/b]необходимо разработать [b]BackEnd-часть[/b]функционала переводов между пользователями денежных средств (с банковской карты на банковскую карту) через приложения. Для этого нужно дописать модуль, который ...
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Приложение должно использовать геолокацию пользователя. Так же необходимо встроить карты с использованием точек и возможностью написания отзыва и рейтинга места.(рис.1;2)Программа должна осуществлять минимальные расчеты и суммировать несложные суммы с использование просчета процентов.Программа подразумевает использование пользователями баллов внутри приложения в магазинах-партнерах.(рис.3)Приложение рассчитано на 2 типа пользователей,которым даётся выбор при регистрации - в качестве продавца или в качестве покупателя.(соответственно необходимо разработать два функционала приложения).А так же административную панель.Приложение включает в себя использование пользователями электронных кошельков и привязки банковских карт,с которых автоматически будет списываться сумма при операциях внутри приложения.Необходимо создание личного кабинета пользователя(по прототипу профиля на Авито)Использование QT-кодов Приложение будет включать в себя «подвал» 5 ячеек по прототипу.(рис.4.)Полная информация будет доступна после установлении связи с разработчиком в личной переписке.
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