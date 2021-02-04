Создать BackEnd для платформы P2P переводов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ФУНКЦИОНАЛА переводов денежных средств и цифровых активов между пользователя приложения ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯЦель:необходимо разработать BackEnd-частьфункционала переводов между пользователями денежных средств (с банковской карты на банковскую карту) через приложения. Для этого нужно дописать модуль, который будет работать в экосистеме приложения. Необходимые функции:· отправка: поиск, выбор получателя перевода (в приложении, в контактной книге пользователя), путем ввода номера банковской карты· выбор переводимой валюты (гривна, цифровые активы)· выбор карты для транзакции по id, хранящемуся в базе, активация основной карты· формирование цифрового токена, по которому будут проводится дальнейшие транзакции по карте, путем списания 1 грн и отмены транзакции, сохранение цифрового токена с уникальным id· отправка: отправка денег на банковскую карту, где получатель определяется по номеру карты, а отправитель определяется по idцифрового токена, необходимого для отправки денег с привязанной к приложению карты· комментарий к переводу, сохранение комментария к транзакции со стороны отправителя· уведомление о получении перевода, с возможностью написать комментарий отправителю· возможность проверки статуса транзакции черезapi запрос· запрос на получение перевода: поиск, выбор отправителя перевода (в приложении, в контактной книге пользователя)· выбор валюты запрашиваемого перевода (гривна, цифровые активы)· комментарий к запрашиваемому переводу, сохранение комментария к транзакции со стороны получателя· прием отправителем запроса на перевода, отказ/согласие, изменение суммы переводимых средств, отправка перевода· расчет комиссии за перевод средств · автоматическое формирование шаблонов, сохранение шаблонов под уникальными id· сохранение данных обо всех переводах, возможность фильтрации транзакций по: Валютам/Отправителю/Получателю + Отправителю/Получателю/Дате единичной/Промежутку датТребование к разработчикам: · опыт работы: более двух лет с опытом самостоятельной реализации проектов· опыт разработки финтех-проектов (подобных сервисов, функционала)· только украинские исполнители, с возможностью выезда в офис заказчика (Киев)· языки разработки — PHP версия 7.2 и выше, NodeJS версия 14LTS и вышеВсе приложение, дизайн и основной функционал - разрабатываются другой командой.Референсы:денежные переводы между пользователями в Monobank, Privat24, других банках и электронных кошельках