Создать BackEnd для платформы P2P переводов

$1800
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка2262 просмотра
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ФУНКЦИОНАЛА переводов денежных средств и цифровых активов между пользователя приложения ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯЦель:необходимо разработать BackEnd-частьфункционала переводов между пользователями денежных средств (с банковской карты на банковскую карту) через приложения. Для этого нужно дописать модуль, который будет работать в экосистеме приложения. Необходимые функции:·    отправка: поиск, выбор получателя перевода (в приложении, в контактной книге пользователя), путем ввода номера банковской карты·    выбор переводимой валюты (гривна, цифровые активы)·    выбор карты для транзакции по id, хранящемуся в базе, активация основной карты·    формирование цифрового токена, по которому будут проводится дальнейшие  транзакции по карте, путем списания 1 грн и отмены транзакции, сохранение     цифрового токена с уникальным id·    отправка: отправка денег на банковскую карту, где получатель определяется по  номеру карты, а отправитель определяется по idцифрового токена, необходимого для отправки денег с привязанной к приложению карты·    комментарий к переводу, сохранение комментария к транзакции со стороны отправителя·    уведомление о получении перевода, с возможностью написать комментарий отправителю·    возможность проверки статуса транзакции черезapi запрос·    запрос на получение перевода: поиск, выбор отправителя перевода (в приложении, в контактной книге пользователя)·    выбор валюты запрашиваемого перевода (гривна, цифровые активы)·    комментарий к запрашиваемому переводу, сохранение комментария к транзакции со стороны получателя·    прием отправителем запроса на перевода, отказ/согласие, изменение суммы переводимых средств, отправка перевода·    расчет комиссии за перевод средств ·    автоматическое формирование шаблонов, сохранение шаблонов под уникальными id·    сохранение данных обо всех переводах, возможность фильтрации транзакций по: Валютам/Отправителю/Получателю + Отправителю/Получателю/Дате единичной/Промежутку датТребование к разработчикам: ·            опыт работы: более двух лет с опытом самостоятельной реализации проектов·            опыт разработки финтех-проектов (подобных сервисов, функционала)·            только украинские исполнители, с  возможностью выезда в офис заказчика (Киев)·            языки разработки — PHP версия 7.2 и выше, NodeJS версия 14LTS и вышеВсе приложение, дизайн и основной функционал - разрабатываются другой командой.Референсы:денежные переводы между пользователями в Monobank, Privat24, других банках и электронных кошельках

3 года назад
guest_1612559514996
3 года в сервисе
Был
3 года назад