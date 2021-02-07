Создать приложение для IOS и Android

$1200
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки839 просмотров
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Создать приложение для IOS и AndroidНужна программа для шофёров автобусного парка,которая как навигатор+ маршрут установлен + напоминание на каждой остановке по времени+ видео маршрута в прямом эфире.

Маршрутов 1300

Проект обеспечевает работой 1 фрилансера на года и более. Сопровождение проекта тоже.

Желательно франко говорящий. Если нет не важно.

AndroidiOSПриложение для iOS
3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
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