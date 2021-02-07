Создать приложение для IOS и Android

Создать приложение для IOS и AndroidНужна программа для шофёров автобусного парка,которая как навигатор+ маршрут установлен + напоминание на каждой остановке по времени+ видео маршрута в прямом эфире.

Маршрутов 1300

Проект обеспечевает работой 1 фрилансера на года и более. Сопровождение проекта тоже.

Желательно франко говорящий. Если нет не важно.