Создание мобильного приложения

Рескин iOS-приложения (приватный браузер)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Мобильное приложение на подобие кроудфайдинга и благотворительного фонда.
- Отображать список из БД.
- При выборе из списка отображать подробную информацию с картинкой/видео.
- С возможностью перевода денежных средств (банковские карты, онлайн кошельки) на расчетный счет/ карту заказчика (конечного потребителя).
- Ориентированное на категорию лиц от 18+ лет.
- Подробное тех. задание после согласование цены и сроков исполнения.
- Предлагайте свою цену и срок. Обсудим
- Похожие заказы
- $350Мобильные приложения1 исполнительЗакрытнет даты
- $1200
Создать приложение для IOS и AndroidНужна программа для шофёров автобусного парка,которая как навигатор+ маршрут установлен + напоминание на каждой остановке по времени+ видео маршрута в прямом эфире. Маршрутов 1300 Проект обеспечевает работой 1 фрилансера на года и ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Надо сделать простой виджет без дизайна. Виджет должен поддерживать все 3 размера На виджете должна быть картинка и текст. Сторона приложения должна быть на Swift при старте послать сетевой запрос который будет возвращать текст и URL картинки. Виджет ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Задание не трудное, хорошо подходит для новичков. Необходимо разработать моб. приложение на React Native и чтобы запускалось с помощью программы Expo Go (обязательно!) на любой ОС. По возможности поставьте как можно больше комментариев в коде на ...Закрыт3 года назад
- $1800
[b]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ФУНКЦИОНАЛА[/b][b] переводов денежных средств и цифровых активов между пользователя приложения [/b][b]ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ[/b][b]Цель:[/b]необходимо разработать [b]BackEnd-часть[/b]функционала переводов между пользователями денежных средств (с банковской карты на банковскую карту) через приложения. Для этого нужно дописать модуль, который ...Закрыт3 года назад
- $800
Приложение должно использовать геолокацию пользователя. Так же необходимо встроить карты с использованием точек и возможностью написания отзыва и рейтинга места.(рис.1;2)Программа должна осуществлять минимальные расчеты и суммировать несложные суммы с использование просчета процентов.Программа подразумевает использование пользователями ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт3 года назад
По ТЗ от нашей команды разработчика Android и нашему макету дизайну необходимо разработать приложение под Android. Приложение должно быть написано на Java, с использованием наших классов, которые используются в основном приложении. Приложение работает с нашим back end ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработка PWA Мобильного Приложения! https://bit.ly/2MuNpHDЗакрыт3 года назад
Хотим чтобы нам сделали мобильное приложение на конструкторе Основные задачи мобильного приложение Регистрация клиентов для скидок, акций, оплаты пластиковыми карточками и формирования карт постоянных клиентов Получение с приложения и обработка заявок от клиентов на работу Управление и интеграция по ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад
Разработать кроссплатформенное приложение средней сложности, с чатом и легкий веб клиент куда идут данные приложения. После выполнения проекта нужна поддержка приложения за дополнительную плату сооствественно. Возможно понадобится трудоустройство на 3-4 часа в день после проекта ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт3 года назад