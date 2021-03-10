Доброго дня. Шукаємо команду/агенцію (ПМ, фронт та бек енд розробники), яка зможе продовжити роботу над проєктом платформи для ІТ менторінгу та курсів [url=https://bebestat.com/]bebestat.com[/url] (аналог [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2FVerbling.com]Verbling.com[/url], [url=https://preply.com/]Preply.com[/url] для ІТ). ТЗ - [url=https://docs.google.com/document/d/16XgCxc-UAundds43cafI3E5ft1bTQBtvG9aW1Owb63A/]https://docs.google.com/document/d/16XgCxc-UAundds43cafI3E5ft1bTQBtvG9aW1Owb63A/[/url]. Дизайн - https://www.figma.com/file/Nzhvu87oeKnf1iRFwAffTD/BeBestAt / Наразі, є напрацювання ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Создание альтернативы платформ Verbling, Italki с дополнительным функционалом для обучения ИТ специальностей и курсов. ТЗ, дизайн и фронтенд частично готовы. ТЗ - [url=https://docs.google.com/document/d/16XgCxc-UAundds43cafI3E5ft1bTQBtvG9aW1Owb63A/edit#]https://docs.google.com/document/d/16XgCxc-UAundds43cafI3E5ft1bTQBtvG9aW1Owb63A/[/url]. Ссылка на текущую версию ресурса usoundeddev.workteamhtml.link. Необходимо адаптировать под ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт2 года назад
Создание альтернативы платформ [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.verbling.com%2F]https://www.verbling.com[/url], [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.italki.com%2F]https://www.italki.com/[/url] с дополнительным функционалом. Проект включает разработку ТЗ, прототипа и MVP. Ищем команду разработчиков, которая имеет опыт работы в реализации подобных платформ для e-lerning-а. Проект long-term.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт3 года назад
- $4000
Ищем full-stack разработчика iOS / команду для создания приложения управления арендой недвижимости. Должен иметь опыт создания решений с нуля, включая проектирование POC и MVP. Вам нужно будет выбрать стек технологий для применения и работать над реализацией, ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт3 года назад