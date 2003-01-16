Ищу разработчика iOS для реализации мобильного приложения "xFollower".Суть приложения - утилита для получения расширенной информации о профиле Instagram.Содержит набор бесплатных и платных функций, которые покупаются по подписке.Ближайший аналог приложения для понимания - https://apps.apple.com/ch/app/reports-for-instagram/id1156192844?l=enПлатформа для реализации: iOSВстроенная реклама: AdmobМонетизация: премиум-подпискаЯзык: английскийПрочее: интеграция и настройка SDK от FacebookPUSH-уведомления: автоматические, каждые 48 часов для всех пользователей.Дизайн и верстка приложения: уже реализованы (будут предоставлены исходники).В описании к заказу прикреплено полное техническое задание приложения.Прошу подробно ознакомиться с ТЗ