Рескин iOS-приложения (приватный браузер)
Нужно исправить ошибку (заставить работать) Service на Android'e
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Платформа Android (Oculus Go).
Задача - реализовать перезапуск activity при выходе из моего приложения (приложения сделано в Unity) в меню, по нажатию кнопки "меню" на джойстике (по сути заблокировать кнопку).
Далее план таков. Есть простой сервис с синглтоном (extends Service). Есть реакция на нажатие кнопки, приложение пытается перезапустить activity.
Сервис
[code] public class AndroidDaemonService extends Service
{
public static AndroidDaemonService instance = new AndroidDaemonService();
public AndroidDaemonService() {}
public static AndroidDaemonService getInstance()
{
return (instance);
}
@Override public IBinder onBind(Intent intent) {
// TODO: Return the communication channel to the service.
throw new UnsupportedOperationException("Not yet implemented");
}
}[/code]
Код запуска
[code] @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
super.onCreate(savedInstanceState);
String cmdLine = updateUnityCommandLineArguments(getIntent().getStringExtra("unity"));
getIntent().putExtra("unity", cmdLine);
mUnityPlayer = new UnityPlayer(this);
setContentView(mUnityPlayer);
mUnityPlayer.requestFocus();
Intent mServiceIntent = new Intent(this, AndroidDaemonService.class);
this.startService(mServiceIntent);
}[/code]
Код, где падает (падает с ошибкой при вызове getPackageName() и/или getPackageManager() )
[code] @Override protected void onStop()
{
super.onStop();
Context context = AndroidDaemonService.instance;
Intent launchIntent = context.getPackageManager().getLaunchIntentForPackage(context.getPackageName());
launchIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_REORDER_TO_FRONT);
context.startActivity(launchIntent);
}[/code]
Ошибка:
[code]java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'android.content.pm.PackageManager android.content.Context.getPackageManager()' on a null object reference
или
java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'android.content.pm.PackageManager android.content.Context.getPackageName()' on a null object reference[/code]
Я в Android и Java ноль и не могу понять, что не так, вызов или запуск неверный, или разрешения какого-то не хвататет, но думаю человек с опытом найдет тут решение легко, и наверное в одну строку. Я в свою очередь готов тут же потестировать и отблагодарить.
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