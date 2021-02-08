Приложение для такси

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок1908 просмотров
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Аналог Uber. Только программирование интерфейса под Андройд.

Проект не большой и будет разделен еще на несколько частей. Оплата по каждой части. Сроки сильно не ограничены. Бюджет не большой.

3 года назад
guest_16128747272102
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bshpanchuk
Богдан 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$500
30 дней
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