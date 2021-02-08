Помощь с разработкой приложения (Android)

Рескин iOS-приложения (приватный браузер)
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Ищу Senior Mobile App Engineer (Android): кто поможет нам закрыть задачу по разработке приложения
Нужные знания:
• Kotlin, for the Android apps (just a better version of Java);
• AWS, for our servers and storage;
• Kubernetes and Docker, for our services.
Common requirements:
• 3+ years of experience working with object oriented programming;
• Knowledge of different web technologies and UI/UX standards;
• Comfortable with HTML and CSS;
• Familiarity with RESTful APIs to connect applications to back-end services;
• Ability to write clean and clear code with proper tests coverage (Unit, Snapshot, UI);
• Experienced in version control (Git);
• Familiarity with continuous integration;
• Good verbal and written English.
Android:
• 2+ years of experience in Kotlin (and Android-development);
• Have experience working with native Android Apps;
• Knowledgeable in SDKs such as UIKit, Core Animation, Core Data and cocoa frameworks;
• Knowledgeable in Android SDKs (API 15+) and Google Firebase SDK;
• Have published (in Google Play) apps created (fully or in part) by you;
• Experience with offline storage, threading, and performance tuning;
• Understanding of Material Design principles and interface guidelines.
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