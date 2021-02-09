Приложение для Такси (для водителей)

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок1778 просмотров
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Изучается ценовой диапазон на разработку, либо адаптацию готового софта для водителей Такси в небольшом регионе. А именно агрегатор заказов, которые собирает диспетчер на телефоне и отдает водителям в приложение. 

Ищутся специалисты, кто имеет опыт работы с подобными приложениями.

3 года назад
wdwdwd
44 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад