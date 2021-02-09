Приложение для Такси (для водителей)

Хочу сделать игру-приложение с челленджами для веселой компании. Приложение локальное на 1 смартфоне. Нужно знать анимацию, уметь работать с графикой из фигмы. Будет круто, если сможете вставить звуки, аналитику, рекламу и встроенные покупки. Правила игры: Крутится ...
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Изучается ценовой диапазон на разработку, либо адаптацию готового софта для водителей Такси в небольшом регионе. А именно агрегатор заказов, которые собирает диспетчер на телефоне и отдает водителям в приложение.
Ищутся специалисты, кто имеет опыт работы с подобными приложениями.
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