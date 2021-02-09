Мобильное приложение Android IOS-ПО возможности Мобильное приложение в

Аналог Uber. Только программирование интерфейса под Андройд. Проект не большой и будет разделен еще на несколько частей. Оплата по каждой части. Сроки сильно не ограничены. Бюджет не большой.
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бильное приложение Android IOS-ПО возможностиМобильное приложение в котором можно рассчитать стоимость проезда и вызвать любое (условно) такси в городе. Ознакомиться с информацией об акциях торговых сетей и ресторанов города, а также сделать заказ на доставку.
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