Мобильное приложение Android IOS-ПО возможности Мобильное приложение в

$400
Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок1570 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

бильное приложение Android IOS-ПО возможностиМобильное приложение в котором можно рассчитать стоимость проезда и вызвать любое (условно) такси в городе. Ознакомиться с информацией об акциях торговых сетей и ресторанов города, а также сделать заказ на доставку.

AndroidiOS
3 года назад
Zhandoskuandyk25
Жандос 
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв