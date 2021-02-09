Android-приложение

Хочу сделать игру-приложение с челленджами для веселой компании.

Приложение локальное на 1 смартфоне.

Нужно знать анимацию, уметь работать с графикой из фигмы. Будет круто, если сможете вставить звуки, аналитику, рекламу и встроенные покупки.

Правила игры:

Крутится рулетка с заданиями для людей, до 8 штук. По каждому из игроков ведется счет очков, сделал он действие, сделал ли простое действие или не сделал действие. За сделанное действие +2 очка, за простое +1 очко, за несделанное -1. Ведется доска лидеров

Общее ТЗ и скрины здесь: https://docs.google.com/document/d/1P0pAjzYMoEwzuQvIf3UmQeqEjyA3_dLPTWqEEbn24vQ/edit?usp=sharing

На все вопросы готов ответить.