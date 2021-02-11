Создание android приложения для арбитража трафика под гемблинг

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок1908 просмотров
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  • Создание приложения под  гэмблинг;
  • Вшить в приложение клоаку для прохождения модерации и залива в ГП;
  • Реализовать возможность отслеживания статистики и push-уведомлений (установки, удаление и отправка push);
  • При работе с приложением, при повороте экрана, не должна перезагружаться страница, должно сохраняться текущее состояние;
  • Один из главных критериев, если открывается сайт и пользователь регистрируется, то      при сворачивании или закрытия приложения пользователя не выбивало снова на регистрацию, у него должны сохранятся куки на сайте;
  • Залить и пройти модерацию в ГП;
  • Дизайн приложения должен быть понятен конечному юзеру.
Пример работы приложения: Запустили рекламу  в Facebook. После взаимодействия человека с рекламой на Facebook он переходит в GooglePlay для установки нашего приложения. После открытия приложения, в случае, если это модерация Facebook, покажет заглушку в виде игры, если реальный юзер, откроет ссылку  на сайте. После взаимодействий человека с приложением, в статистике должно быть количество скачиваний и удалений приложения. 

P.S. скину чуть более детальное ТЗ

Android
3 года назад
guest_16129926164271
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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