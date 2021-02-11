Создание android приложения для арбитража трафика под гемблинг

Создание приложения под гэмблинг;

Вшить в приложение клоаку для прохождения модерации и залива в ГП;

Реализовать возможность отслеживания статистики и push-уведомлений (установки, удаление и отправка push);

При работе с приложением, при повороте экрана, не должна перезагружаться страница, должно сохраняться текущее состояние;

Один из главных критериев, если открывается сайт и пользователь регистрируется, то при сворачивании или закрытия приложения пользователя не выбивало снова на регистрацию, у него должны сохранятся куки на сайте;

Залить и пройти модерацию в ГП;

Дизайн приложения должен быть понятен конечному юзеру.

Пример работы приложения: Запустили рекламу в Facebook. После взаимодействия человека с рекламой на Facebook он переходит в GooglePlay для установки нашего приложения. После открытия приложения, в случае, если это модерация Facebook, покажет заглушку в виде игры, если реальный юзер, откроет ссылку на сайте. После взаимодействий человека с приложением, в статистике должно быть количество скачиваний и удалений приложения.

P.S. скину чуть более детальное ТЗ