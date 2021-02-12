Хочу сделать игру-приложение с челленджами для веселой компании. Приложение локальное на 1 смартфоне. Нужно знать анимацию, уметь работать с графикой из фигмы. Будет круто, если сможете вставить звуки, аналитику, рекламу и встроенные покупки. Правила игры: Крутится ...
Middle React Native / Flutter developer, full-time, дистанционно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]В действующий проект (платформа для стриминга видео-трансляций) на полный рабочий день требуется Middle React Native или Flutter разработчик со знанием английского языка.
С хорошими знаниями React Native или Flutter , опыт разработки мобильных приложений под платформы Android и iOS с использованием данного фреймворка.
Всё устное и письменное общение происходит на английском языке.
Повседневного разговорного уровня будет достаточно. Однако, важно чтобы вы умели говорить и понимать устную речь, так как все совещания будут происходит в zoom, а команда проекта интернациональная.
Требования к кандидатам:
- опыт работы с одним из фреймворков (React Native или Flutter) от 2 лет
- отличное владение чистым JS;
- кандидат должен уметь работать с нативными элементами (например Swift и Kotlin) особенно в части видео
- опыт работы с TypeScript
- знание redux/redux-saga
- знание других языков программирования и технологий, особенно PHP, а также опыт веб-разработки, будет плюсом
- опыт работы с различными внешними API
- глубокое понимание DOM management, Virtual DOM
- понимание шаблонов ООП (design patterns) и принципов SOLID;
- опыт работы с клиент-серверными приложениями (REST API, JSON);
- опыт работы с webpack
- практическое знание Git;
- навыки работы в JIRA;
- опыт работы по Scrum/Agile;
- опыт публикации приложений iOS / Android;
Дистанционная работа (Slack, Zoom)
Зарплата: от $1500 до $2000 в месяц, на руки. Определяется после технического собеседования и выполнения тестового задания
Минимальный контракт: 12 месяцев. По обоюдному желанию контракт можно продлить.
Часовой пояс: Париж, Франция
Обязательное требование
Если вас заинтересовала данная вакансия, заполните небольшую анкету о себе и мы отправим вам инвайт на техническое собеседование - https://forms.gle/9iYnkSHTPdDdTH946 [/table]
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