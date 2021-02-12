Middle React Native / Flutter developer, full-time, дистанционно

$1500
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка664 просмотра
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[table]В действующий проект (платформа для стриминга видео-трансляций) на полный рабочий день требуется Middle React Native или Flutter разработчик со знанием английского языка.

С хорошими знаниями React Native или Flutter , опыт разработки мобильных приложений под платформы Android и iOS с использованием данного фреймворка.

Всё устное и письменное общение происходит на английском языке.

Повседневного разговорного уровня будет достаточно. Однако, важно чтобы вы умели говорить и понимать устную речь, так как все совещания будут происходит в zoom, а команда проекта интернациональная.

Требования к кандидатам:

- опыт работы с одним из фреймворков (React Native или Flutter) от 2 лет

- отличное владение чистым JS;

- кандидат должен уметь работать с нативными элементами (например Swift и Kotlin) особенно в части видео

- опыт работы с TypeScript

- знание redux/redux-saga

- знание других языков программирования и технологий, особенно PHP, а также опыт веб-разработки, будет плюсом

- опыт работы с различными внешними API

- глубокое понимание DOM management, Virtual DOM

- понимание шаблонов ООП (design patterns) и принципов SOLID;

- опыт работы с клиент-серверными приложениями (REST API, JSON);

- опыт работы с webpack

- практическое знание Git;

- навыки работы в JIRA;

- опыт работы по Scrum/Agile;

- опыт публикации приложений iOS / Android;

Дистанционная работа (Slack, Zoom)

Зарплата: от $1500 до $2000 в месяц, на руки. Определяется после технического собеседования и выполнения тестового задания

Минимальный контракт: 12 месяцев. По обоюдному желанию контракт можно продлить.

Часовой пояс: Париж, Франция

Обязательное требование

Если вас заинтересовала данная вакансия, заполните небольшую анкету о себе и мы отправим вам инвайт на техническое собеседование - https://forms.gle/9iYnkSHTPdDdTH946 [/table]

ReactFlutter
3 года назад
andrey2610
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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