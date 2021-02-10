Приложение для appstore - покупка билетов в кино

Нужно приложение для app store для покупки билетов в кино.

Авторизация по номеру телефона и смс.

В настройках пользователя - возможность оставить свой e-mail.

У каждого пользователя должен быть счет кешбек, который пополняется после покупки, в виде процента и возможность использования в виде скидки при очередной оплате.

Необходимо сделать 2 рубрики : конотеатры и фильмы.

В каждом кинотеатре: фото, адрес, телефон, рейтинг и ссылка на список сеансов.

Список сеансов: название фильма, цена и время. Выбор даты. Нажав на время - переход в зал и выбор билетов. После выбора - переход на оплату через эквайринг wayforpay.

После оплаты - отправка билета на почту или в wallet.

вот пример - https://kinoafisha.ua/ua/cinema/kiev/multipleks-v-karavane

В каждом фильме нужно выводить: фото, трейлер, описание фильма, отзывы, возможность оставить отзыв.

Список сеансов: кинотеатр, цена и время. Выбор даты. Нажав на время - переход в зал и выбор билетов. После выбора - переход на оплату через эквайринг wayforpay.

После оплаты - отправка билета на почту или в wallet.

https://kinoafisha.ua/ua/films/astral-onlain

И нужна возможность добавлять кинотеатры, фильмы, расписания и цены со стороны админа.

Предлагайте свои сроки и цены.