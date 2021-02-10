Приложение для appstore - покупка билетов в кино

Хочу сделать игру-приложение с челленджами для веселой компании. Приложение локальное на 1 смартфоне. Нужно знать анимацию, уметь работать с графикой из фигмы. Будет круто, если сможете вставить звуки, аналитику, рекламу и встроенные покупки. Правила игры: Крутится ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно приложение для app store для покупки билетов в кино.
Авторизация по номеру телефона и смс.
В настройках пользователя - возможность оставить свой e-mail.
У каждого пользователя должен быть счет кешбек, который пополняется после покупки, в виде процента и возможность использования в виде скидки при очередной оплате.
Необходимо сделать 2 рубрики : конотеатры и фильмы.
В каждом кинотеатре: фото, адрес, телефон, рейтинг и ссылка на список сеансов.
Список сеансов: название фильма, цена и время. Выбор даты. Нажав на время - переход в зал и выбор билетов. После выбора - переход на оплату через эквайринг wayforpay.
После оплаты - отправка билета на почту или в wallet.
вот пример - https://kinoafisha.ua/ua/cinema/kiev/multipleks-v-karavane
В каждом фильме нужно выводить: фото, трейлер, описание фильма, отзывы, возможность оставить отзыв.
Список сеансов: кинотеатр, цена и время. Выбор даты. Нажав на время - переход в зал и выбор билетов. После выбора - переход на оплату через эквайринг wayforpay.
После оплаты - отправка билета на почту или в wallet.
https://kinoafisha.ua/ua/films/astral-onlain
И нужна возможность добавлять кинотеатры, фильмы, расписания и цены со стороны админа.
Предлагайте свои сроки и цены.
- Похожие заказы
- $160Мобильные приложения7 заявокЗакрыт2 года назад
Для работы с продвижением приложений через фейсбук требуется: Взять id рекламной компании и id объявления. Как я понял это делается через AppsFlyer. Приложение открывает webwiew, там будет основная ссылка. Задача: взятый из ФБ id рекл компании и ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад
Коллеги, добрый день! Необходима серия консультаций нескольких специалистов. Интересуют технические специалисты и ПМ-ы, которые вели проекты. Вот основные вопросы: [list][*]Какие нюансы разработки на ReactNative, что можно разработать, что нельзя и нужно использовать нативные технологии? [*]Какой лучше выбрать бэкенд ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть приложение, написанное на flutter. Это приложение управления умным домом. В текущем виде приложение работает, данные температуры и влажности успешно принимаются приложением. Приложение получает температуру и влажность с датчика присоединенного к arduino. Arduino эти данные отправляет через MQTT. Приложение ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Доработка приложения iOS (Objective-C). ТЗ по запросу.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Изучается ценовой диапазон на разработку, либо адаптацию готового софта для водителей Такси в небольшом регионе. А именно агрегатор заказов, которые собирает диспетчер на телефоне и отдает водителям в приложение. Ищутся специалисты, кто имеет опыт работы с ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт3 года назад
- $400
бильное приложение Android IOS-ПО возможностиМобильное приложение в котором можно рассчитать стоимость проезда и вызвать любое (условно) такси в городе. Ознакомиться с информацией об акциях торговых сетей и ресторанов города, а также сделать заказ на доставку.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт3 года назад
- $1200
BackEnd для платформы електронных платежейЦель: необходимо разработать BackEnd-частьфункционала создание и оплаты разных видов платежей с банковской карты через приложение. Для этого нужно дописать модуль, который будет работать в экосистеме приложенияМобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад