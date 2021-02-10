Помощь Android приложение

Для работы с продвижением приложений через фейсбук требуется:

Взять id рекламной компании и id объявления. Как я понял это делается через AppsFlyer. Приложение открывает webwiew, там будет основная ссылка.

Задача: взятый из ФБ id рекл компании и обьявления добавить к основной ссылке как SUB ID. В арбитражных кругах это называется "нейминг". Кто работает по подобной схеме и сможет помочь, буду рад.

Работу приму в виде скринов с пошаговым описанием действий и проект AndroidStudio с комментами.

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