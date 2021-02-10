Хочу сделать игру-приложение с челленджами для веселой компании. Приложение локальное на 1 смартфоне. Нужно знать анимацию, уметь работать с графикой из фигмы. Будет круто, если сможете вставить звуки, аналитику, рекламу и встроенные покупки. Правила игры: Крутится ...
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Есть приложение, написанное на flutter.
Это приложение управления умным домом. В текущем виде приложение работает, данные температуры и влажности успешно принимаются приложением. Приложение получает температуру и влажность с датчика присоединенного к arduino. Arduino эти данные отправляет через MQTT. Приложение получает данные через MQTT , выводит график температуры и влажности на одной из страниц приложения. Кнопки на одной из страниц в приложении включают и выключают два реле Arduino. Очень базовый функционал.
Нужен человек для усовершенствования этого проекта.
Нужно создать новую станицу(закладку) в приложении, на которой пользователь будет иметь возможность вводить цифры и приложение должно отправлять эти данные в MQTT.
По результатам выполнения работы будут новые задания в рамках этого проекта. Цены прошу озвучивать только за описанное задание.
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