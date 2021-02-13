[table]В действующий проект (платформа для стриминга видео-трансляций) на полный рабочий день требуется Middle React Native или Flutter разработчик со знанием английского языка. С хорошими знаниями React Native или Flutter , опыт разработки мобильных приложений под платформы ...
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Рескин нативного iOS-приложения (приватный браузер) для загрузки в стор и прохождения модерации. Исходники предоставляются.
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