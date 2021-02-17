Мобильное приложение Android (IOS-ПО возможности) Помощник

Мобильное приложение в котором можно:

1)рассчитать стоимость проезда и вызвать любое (условно) такси(агрегатора) в городе.

2)Ознакомиться с информацией об акциях торговых сетей и ресторанов города, а также сделать заказ на доставку.

3)Создание, розыгрыш(возможно продажу), распределение и отслеживание использования купонов со сроком действия на различные условия и суммы и акций.

ОБЯЗАТЕЛЬНО УМЕТЬ РАБОТАТЬ С API И ДЕ-КОМПИЛИРОВАТЬ!!!

СУММА НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ...