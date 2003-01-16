Парсинг пользователей приложения Clubhouse

Мобильное приложение в котором можно: 1)рассчитать стоимость проезда и вызвать любое (условно) такси(агрегатора) в городе. 2)Ознакомиться с информацией об акциях торговых сетей и ресторанов города, а также сделать заказ на доставку. 3)Создание, розыгрыш(возможно продажу), распределение и отслеживание использования ...
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Есть приложение Clubhouse, только в версии для айфона, веб-версии и андроид нет. Это закрытая социальная сеть, вход только по приглашению - пригласить можно по номеру телефона.https://apps.apple.com/us/app/clubhouse-drop-in-audio-chat/id1503133294Нужно выташить/ спарсить базу данных всех пользователей, которые там сейчас есть. Позже приложу детальное ТЗ какие данные нужны, но это базовая информация (имя пользователя, кол-во фолловеров, интересы и т.д. - открытая инфа).В отзыве или в личку пишите предполагаемое техническое решение. Если нужно будет пришлю приглашение для входа.
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