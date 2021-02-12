Дизайн мобильного приложения

$40
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки2040 просмотров
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Мобильное приложение для бронирования очереди.

Приложение Приложения в Google Play – Best time.

необходим дизайн доп страниц.

Тз обговаривается лично.

Дизайн мобильного приложения
3 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
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