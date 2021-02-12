Дизайн мобильного приложения

Есть приложение Clubhouse, только в версии для айфона, веб-версии и андроид нет. Это закрытая социальная сеть, вход только по приглашению - пригласить можно по номеру телефона.[url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fclubhouse-drop-in-audio-chat%2Fid1503133294]https://apps.apple.com/us/app/clubhouse-drop-in-audio-chat/id1503133294[/url]Нужно выташить/ спарсить базу данных всех пользователей, которые там сейчас ...