nikolaskolis

Необходимо выполнить HTML-верстку лендинг-страницы по предоставленному макету в PSD. Также требуется адаптация дизайна под мобильные и планшетные устройства. В предложениях указывать стоимость и сроки выполнения работы. Сроки важны — чем быстрее, тем лучше.