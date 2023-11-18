nikolaskolis

Ищется специалист для разработки дополнительного функционала бекенда проекта на NestJs. Необходимо создать новый функционал, подробности и объем работ будут обсуждены после получения предложений.
- $555Веб-программирование9 заявокЗакрытгод назад
- $99
Требуется выполнить HTML-верстку дизайна сайта, предоставленного в Фотошопе. Необходима адаптация под мобильные и планшетные устройства. Укажите стоимость и сроки выполнения. Сроки важны, чем быстрее, тем лучше!HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
- $100
Требуется выполнить HTML-верстку дизайна сайта, представленного в Фигме (Папка Draft-2). Необходимо также адаптировать верстку для мобильных и планшетных устройств. В предложениях указывать стоимость и сроки выполнения. Сроки выполнения проекта имеют первостепенное значение.HTML-верстка21 заявкаЗакрытгод назад
- $555
Требуется доработка бекенда проекта на nodejs. Необходимо внести правки и разработать новый функционал. Подробности о объеме работ будут предоставлены после получения предложений.Веб-программирование12 заявокЗакрытгод назад
- $20
Требуется качественная отрисовка растрового логотипа в векторном формате (AI, PDF) с учетом измененного шрифта и вариаций. Исходный файл в PSD доступен для работы.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо выполнить HTML-верстку лендинг-страницы по предоставленному макету в PSD. Также требуется адаптация дизайна под мобильные и планшетные устройства. В предложениях указывать стоимость и сроки выполнения работы. Сроки важны — чем быстрее, тем лучше.HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется доработать готовую верстку на фреймворке Next.js, внеся правки согласно макетам дизайна PSD. Необходим опыт работы с Next.js. Подробности о объеме работ будут предоставлены после получения предложений.HTML-верстка15 заявокЗакрытгод назад