nikolaskolis

Николас Колис nikolaskolis

 
36 лет
год на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$230
выплачено фрилансерам
43%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vmanohin
Виталий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
год назад
HTML верстка лендинга PSD
Adobe PhotoshopHTMLАдаптивная версткаВерстка лендингов
Спасибо, все отлично, рад сотрудничеству!
все ок
Ответный отзыв
SumoFab
38 лет
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
год назад
Отрисовать в векторе растровый логотип + его вариации
Adobe IllustratorAdobe PhotoshopОтрисовка логотипов
Отличный заказчик! Было приятно иметь дело! Всем рекомендую!
Все ок, быстро отреагировал на правки, результатом доволен
Ответный отзыв