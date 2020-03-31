Здравствуйте, необходимо сверстать в адаптиве (bootstrap) форму заказа https://prnt.sc/rfq4o8
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо сверстать адаптивный сайт (лендинг из одной страницы, без особо сложных элементов).
Оплата через Сбербанк-онлайн в рублях.
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