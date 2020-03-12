Немного подправить верстку

1. После вставки ява скрипта поплыла верстка (первые два скрина ) нужно выровнять чтобы отображался весь контент ява скрипта(моб версия )

2. в десктоп версии на вкладке найти тур скрипт отображается по центру с белыми краями,а нужно во всю ширину как во вкладке найти тур .Скрины что подправить в приложении,сайт http://papa.travel