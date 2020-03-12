Верстка сайта

Здравствуйте. Нужна верстка. Кроссбраузерно под последние 3 версии браузеров всех (как для пк так и для моб). В приложении макеты. Плюс еще будет страница контактов(из таких же блоков). От Вас цена и сроки. Очень важны сроки!