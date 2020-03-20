Здравствуйте.

Нужна верстка. Кроссбраузерно под последние 3 версии браузеров всех (как для пк так и для моб).

В приложении макеты. Плюс еще будет страница контактов(из таких же блоков).

От Вас цена и сроки. Очень важны сроки!