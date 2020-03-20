Верстка

HTML-версткаЗавершен22 заявки330 просмотров
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Здравствуйте.

Нужна верстка. Кроссбраузерно под последние 3 версии браузеров всех (как для пк так и для моб).

В приложении макеты. Плюс еще будет страница контактов(из таких же блоков).

От Вас цена и сроки. Очень важны сроки!

4 года назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
jump-jumpo
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$50
2 дня
Все отлично.
Все отлично. Рекомендую!
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