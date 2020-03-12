Необходимо помочь в верстке одного блока

Загрузить фотографии на сайт www.permanent.of.by в раздел портфолио или сделать портфолио на новой странице по ссылке. Так же изменить бэкграунд начальной страницы
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Верстаю блок, столкнулся с проблемой фонового изображения, необходимо помочь. Подробности в лс отправлю
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