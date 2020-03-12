Требуется сверстать и натянуть макеты CMS Wordpress

Требуется сверстать и натянуть макеты от дизайнера.

Вёрстка главной страницы, подключение вёрстки к системе CMS Wordpress, создание структуры сайта

Вёрстка и программирование 8 страниц:

1. Главная

2. Каталог проектов

3. Страница проекта

4. Технологии

5. О компании

6. Новости/блог

7. Страница статьи

8. Контакты

Вёрстка и настройка форм обратной связи и шаблонов почтовых уведомлений, настройка защиты персональных данных

Настройка домена и почты сайта

Есть готовые материалы по дизайну. Подготовим 3 варианта отображения страницы: Десктоп 1920 и 1366, и мобилка

Все должны быть адаптивными

Макеты у дизайнера в разработке, есть структура главной страницы.

Укажите свою стоимость и сроки.

Макеты которые разработал дизайнер для десктопной версии( clck.ru/MPiks ). будут ещё 2 размерные сетки(поменьше размер и мобилка). Сколько по времени уйдет? Нужно сделать под ключ, сверстать, установить и настроить всё