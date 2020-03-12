Требуется сверстать и натянуть макеты от дизайнера. Вёрстка главной страницы, подключение вёрстки к системе CMS Wordpress, создание структуры сайта Вёрстка и программирование 8 страниц: 1. Главная 2. Каталог проектов 3. Страница проекта 4. Технологии 5. О компании 6. Новости/блог 7. Страница статьи 8. Контакты Вёрстка и ...
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Требуется сделать верстку для двух проектов
Нужно сделать верстку для лендинга .
Нужно сделать верстку для сайта .
Подробнее при обсуждение опишу
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