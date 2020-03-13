Верстка формы заказа html/css/bootstrap

HTML-версткаЗакрыт34 заявки482 просмотра
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Здравствуйте,

необходимо сверстать в адаптиве (bootstrap) форму заказа

https://prnt.sc/rfq4o8

HTMLCSSBootstrap
4 года назад
messy
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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