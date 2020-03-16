Задания на Angular 8

HTML-версткаЗавершен7 заявок394 просмотра
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Добрый день, коллеги

Задание:

Сделать слайдер

Мы хотим предложить клиентам скидку в стоимости подписки при покупке любой игры с помощью нашего сервиса. Это будет рекламная и временная скидка, сервис должен сообщить пользователю, что покупка игры с использованием сервиса сделает скидку в следующем месяце подписки, являясь примером рекламных акций, которые мы запустим с этим баннером. FE должен включать визуальный компонент, разработанный, так как BackEnd будет знать, что в каждую покупку включена акция.

И есть еще ряд задач на год вперед.

Мы оплачиваем работу по часам. Как это работает:

1. Вы делаете ревью задачи и говорите – 5 часов. Мы говорим – окей.

2. Вы включаете на компьютере у себя программу timedoctor. Если кол- во часов вышло больше – оплатим больше, если меньше – то меньше.

3. Вся работа ведется через Git

4. У вас будут моки для тестов.

Если контракт заинтересовал, то копируйте вот эту строку в ответе, я с Вами свяжусь.

Строка, которую нужно скопировать написана ниже:

Я понимаю и принимаю условия работы. Готов к переговорам.

Angular
4 года назад
Barny_Ross
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
denis_gidin
Денис 
38 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$20
1 день
Блестящая работа! Выполнил на отлично. Ответственный и порядочный исполнитель! продолжаем работу!
Константин ответственный и приятный заказчик! Задачи ставит качественно и понятно. Оплата достойная и всегда в срок. Очень рад нашему сотрудничеству!
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