Задания на Angular 8

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, коллеги
Задание:
Сделать слайдер
Мы хотим предложить клиентам скидку в стоимости подписки при покупке любой игры с помощью нашего сервиса. Это будет рекламная и временная скидка, сервис должен сообщить пользователю, что покупка игры с использованием сервиса сделает скидку в следующем месяце подписки, являясь примером рекламных акций, которые мы запустим с этим баннером. FE должен включать визуальный компонент, разработанный, так как BackEnd будет знать, что в каждую покупку включена акция.
И есть еще ряд задач на год вперед.
Мы оплачиваем работу по часам. Как это работает:
1. Вы делаете ревью задачи и говорите – 5 часов. Мы говорим – окей.
2. Вы включаете на компьютере у себя программу timedoctor. Если кол- во часов вышло больше – оплатим больше, если меньше – то меньше.
3. Вся работа ведется через Git
4. У вас будут моки для тестов.
Если контракт заинтересовал, то копируйте вот эту строку в ответе, я с Вами свяжусь.
Строка, которую нужно скопировать написана ниже:
Я понимаю и принимаю условия работы. Готов к переговорам.
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