CSS-хак для Safari

HTML-версткаЗакрыт7 заявок264 просмотра
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Здравствуйте!

На сайте http://test1.gofen.ru в Safari меню не умещается в одну строку.

На просторах интернета был найден данный код, но он не работает) https://prnt.sc/rekf7l

[code]@media screen and ( -webkit-min-device-pixel-ratio : 0 ) { 

.nav > li {

padding: 18px 7px 16px 7px;

}

}[/code]От вас нужна помочь в исправлении проблемы, жду предложения по цене и т.п.

Спасибо.

CSS
4 года назад
leeeee
Ли 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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