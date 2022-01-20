Сделать анимацию слайдера

Есть старая анимация слайдера на Flash, надо переделать ее на HTML (JS)

Вот ссылка на анимацию

http://download.alesko.eu/divers/philosophe.swf

Иногда браузер блокирует доступ к swf файлу вот ссылка на него же в архиве

http://download.alesko.eu/divers/philosophe.zip

Все тексты и картинки есть отдельно. Справа там есть еще меню, его делать не надо, только слайдер с текстами

Пишите сразу цену и срок