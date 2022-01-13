Есть макет в figma, нужно сверстать качественно и быстро, адаптивно под мобильный. 6 блоков, 2 слайда, форма отправки и поп ап. Возможно позже на сайт нужно будет добавить еще контент. Сам макет скину в личку. Укажите сроки и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, вы можете сверстать сайт для блога по психолгии
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