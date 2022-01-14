Внести исправление в код

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Есть страница типовая товара - https://www.artwall.ru/products/fotoshtora_2289

На ней есть ползунок с установкой ширины. 

Задача - дать исправления в код, которые зажмут значение ширины на 150 без возможности ее поменять, в идеале чтобы и ползунка не было.

2 года назад
yamayki
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
TheColorOfMagic
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
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