Перевод шапки сайта с четвертой на пятую версию Bootstrap’а

Добрый день.

Нужно перевести страницу (шапку сайта) с четвертой на пятую версию Bootstrap’а.

Пример Html/CSS - https://1drv.ms/f/s!AsHdU07CoJWwj5YOieDEBzbNFRWufQ

Пример можно использовать только в качестве макета для десктоп-версии свыше 1200px (xl). Html/CSS из примера (как и поведение при размере менее xl) лучше не использовать – там много ошибок.

При разрешении менее xl должен использоваться макет стандартного navbar Bootstrap в одну строку: уменьшенное изображение, название/слоган, кнопка меню, разворачивающее обе линейки меню в

один столбец.

Сможете ли в этом помочь, какие сроки и сколько будет стоить?

Хотел бы найти постоянного подрядчика. Мои личные заказы (верстка, js и php) периодические, но крайне незначительны. У клиентов изредка возникают масштабные задачи.