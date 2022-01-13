Добрый день! Ищем исполнителя для верстки пользовательской части нового проекта. Дизайн макет создан в фигме, 14 страниц, несколько форм, макет письма. Требования к верстке: - БЭМ - pug - gulp
Перевод шапки сайта с четвертой на пятую версию Bootstrap’а
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно перевести страницу (шапку сайта) с четвертой на пятую версию Bootstrap’а.
Пример Html/CSS - https://1drv.ms/f/s!AsHdU07CoJWwj5YOieDEBzbNFRWufQ
Пример можно использовать только в качестве макета для десктоп-версии свыше 1200px (xl). Html/CSS из примера (как и поведение при размере менее xl) лучше не использовать – там много ошибок.
При разрешении менее xl должен использоваться макет стандартного navbar Bootstrap в одну строку: уменьшенное изображение, название/слоган, кнопка меню, разворачивающее обе линейки меню в
один столбец.
Сможете ли в этом помочь, какие сроки и сколько будет стоить?
Хотел бы найти постоянного подрядчика. Мои личные заказы (верстка, js и php) периодические, но крайне незначительны. У клиентов изредка возникают масштабные задачи.
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