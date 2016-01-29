vvrrus

Василий Орлов vvrrus

 
49 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка: перевод шапки сайта с четвертой на пятую версию Bootstrap’а

    Добрый день. Нужно перевести страницу (шапку сайта) с четвертой на пятую версию Bootstrap’а. Пример Html/CSS - [url=https://1drv.ms/f/s!AsHdU07CoJWwj5YOieDEBzbNFRWufQ]https://1drv.ms/f/s!AsHdU07CoJWwj5YOieDEBzbNFRWufQ[/url] Пример можно использовать только в качестве макета для десктоп-версии свыше 1200px (xl). Html/CSS из примера (как ...

    PHPJavascriptHTMLCSSBootstrap
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевод шапки сайта с четвертой на пятую версию Bootstrap’а

    Добрый день. Нужно перевести страницу (шапку сайта) с четвертой на пятую версию Bootstrap’а. Пример Html/CSS - [url=https://1drv.ms/f/s!AsHdU07CoJWwj5YOieDEBzbNFRWufQ]https://1drv.ms/f/s!AsHdU07CoJWwj5YOieDEBzbNFRWufQ[/url] Пример можно использовать только в качестве макета для десктоп-версии свыше 1200px (xl). Html/CSS из примера (как ...

    PHPJavascriptHTMLCSSBootstrap
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Логотип в текстовом исполнении

    Нужно создать логотип для адвоката - текстовое исполнение. Шрифт без засечек. Есть пожелания к юр.чистоте шрифта: он должен быть свободным или была возможность приобретения права его использования за разумную стоимость. Без знака или оставить текущий. Если не ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Шрифтовой логотип

    $30

    Нужно создать логотип для адвоката - текстовое исполнение. Шрифт без засечек. Есть пожелания к юр.чистоте шрифта: он должен быть свободным или была возможность приобретения права его использования за разумную стоимость. Без знака или оставить текущий. Если не ...

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Логотип в текстовом исполнении
Василий отличный заказчик. Задача поставлена ясно и понятно. Оплата мгновенная. Настоятельно рекомендую Василия к сотрудничеству. Буду рад сотрудничать снова!
У Александра есть прекрасное качество для дизайнера - настойчивость. Он не сдался в процессе поиска подходящей концепции и в итоге предложил оригинальный вариант.
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