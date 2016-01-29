Добрый день. Нужно перевести страницу (шапку сайта) с четвертой на пятую версию Bootstrap’а. Пример Html/CSS - [url=https://1drv.ms/f/s!AsHdU07CoJWwj5YOieDEBzbNFRWufQ]https://1drv.ms/f/s!AsHdU07CoJWwj5YOieDEBzbNFRWufQ[/url] Пример можно использовать только в качестве макета для десктоп-версии свыше 1200px (xl). Html/CSS из примера (как ...
- HTML-верстканет заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужно перевести страницу (шапку сайта) с четвертой на пятую версию Bootstrap’а. Пример Html/CSS - [url=https://1drv.ms/f/s!AsHdU07CoJWwj5YOieDEBzbNFRWufQ]https://1drv.ms/f/s!AsHdU07CoJWwj5YOieDEBzbNFRWufQ[/url] Пример можно использовать только в качестве макета для десктоп-версии свыше 1200px (xl). Html/CSS из примера (как ...HTML-верстканет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно создать логотип для адвоката - текстовое исполнение. Шрифт без засечек. Есть пожелания к юр.чистоте шрифта: он должен быть свободным или была возможность приобретения права его использования за разумную стоимость. Без знака или оставить текущий. Если не ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Нужно создать логотип для адвоката - текстовое исполнение. Шрифт без засечек. Есть пожелания к юр.чистоте шрифта: он должен быть свободным или была возможность приобретения права его использования за разумную стоимость. Без знака или оставить текущий. Если не ...Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт8 лет назад