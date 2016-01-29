Нужно создать логотип для адвоката - текстовое исполнение. Шрифт без засечек. Есть пожелания к юр.чистоте шрифта: он должен быть свободным или была возможность приобретения права его использования за разумную стоимость. Без знака или оставить текущий. Если не ...