Оптимизация HTML для Google Pagespeed

HTML-версткаЗакрыт1 заявка601 просмотр
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Нужно оптимизировать html(+css +js) проект созданный на конструкторе под Google Pagespeed 90+ для обеих версий (mobile + desktop).

Кол-во страниц - 2

Судя по всему много лишнего в библиотеках подключаемых. 

В предложениях укажите срок и когда сможете приступить.

HTML
2 года назад
JDoe
46 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад