Оптимизация HTML для Google Pagespeed

Нужно поправить чтобы QR код работал на распечатанных баннерах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно оптимизировать html(+css +js) проект созданный на конструкторе под Google Pagespeed 90+ для обеих версий (mobile + desktop).
Кол-во страниц - 2
Судя по всему много лишнего в библиотеках подключаемых.
В предложениях укажите срок и когда сможете приступить.
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