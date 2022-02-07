Адаптивная верстка в сроки. Стек технологий: HTML5, CSS3, SaSS, Flexbox, JavaScript, верстка по БЭМ.
Добрый день!
Меня зовут Владислав и я web-разработчик)
Моя главная цель - делать работу качественно.
Процесс работы
1)Уточнение деталей по проекту для уточнения деталей работы
2)Составление конкретного ТЗ, установка сроков выполнения и оплаты.
3)Выполнение верстки.
4)Предоставление финального проекта, проверка, утверждение.
5)Оплата.
6)Сдача проекта
Я на связи с 9:00 до 20:00 Мск.
В любой момент времени Вы можете узнать на какой стадии находится работа.
Whatsapp: +7(903)2302112
Telegram @simvladen
Стек технологий:
- HTML верстка по методология БЭМ
- CSS или SaSS
- JavaScript (счетчики, слайдеры, попапы на чистом JS).
- Верстаю с Figma и PSD.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Адаптивный сайт строительной компании19 просмотров