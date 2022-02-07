Адаптивная верстка в сроки. Стек технологий: HTML5, CSS3, SaSS, Flexbox, JavaScript, верстка по БЭМ.

Добрый день!

Меня зовут Владислав и я web-разработчик)

Моя главная цель - делать работу качественно.

Процесс работы

1)Уточнение деталей по проекту для уточнения деталей работы

2)Составление конкретного ТЗ, установка сроков выполнения и оплаты.

3)Выполнение верстки.

4)Предоставление финального проекта, ﻿проверка, утверждение.

5)Оплата.

6)Сдача проекта

Я на связи с 9:00 до 20:00 Мск.

В любой момент времени Вы можете узнать на какой стадии находится работа.

Whatsapp: +7(903)2302112

Telegram @simvladen

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