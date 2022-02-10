Качественные и удобные сайты на Wordpress.
Привет!
Меня Зовут Валерий Разин. Я занимаюсь разработкой сайтов(предпочитаю делать их на wordpress). Но периодически переключаюсь на другие задачи.
Что я предлагаю-Техническую реализацию задачи любого масштаба
-Доработка или создание сайтов любого уровня сложности
Почему вы должны выбрать именно меня?-Я делаю гарантию на свои сайты(если у вас что-нибудь сломается на сайте из-за меня в течении недели, я вам бесплатно доработаю все баги на вашем сайте).
-Делаю все очень дешево, так хочу набраться опыта и выходить на новый уровень в сфере
Портфолио
- Сайт-блог на html+scss26 просмотров
- Интернет-магазин на wordpress43 просмотра
- Обычный лендинг для портфолио(sccs, html, jQuery)26 просмотров