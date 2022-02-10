Качественные и удобные сайты на Wordpress.

Привет!

Меня Зовут Валерий Разин. Я занимаюсь разработкой сайтов(предпочитаю делать их на wordpress). Но периодически переключаюсь на другие задачи.

Что я предлагаю

-Техническую реализацию задачи любого масштаба

-Доработка или создание сайтов любого уровня сложности

Почему вы должны выбрать именно меня?

-Я делаю гарантию на свои сайты(если у вас что-нибудь сломается на сайте из-за меня в течении недели, я вам бесплатно доработаю все баги на вашем сайте).

-Делаю все очень дешево, так хочу набраться опыта и выходить на новый уровень в сфере