Сверстать 3 страницы

$40
HTML-версткаЗавершен1 заявка118 просмотров
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https://drive.google.com/drive/folders/1DYXUw_DsPAu9qdDiGpYGdqoyXfVdFu_x

https://www.figma.com/file/Jn5nQNYa6jJkoGL2RiM9yi/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3?node-id=0%3A1

2 года назад
gorasul
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Tem_Dem
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$40
7 дней
RUB
Все сделано в лучшем виде. Быстро, качественно, валидный код
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