Небольшая верстка с адаптивом bootstrap 5

Фигма: https://www.figma.com/file/hUND9vxeaQICfLUcdicN1y/Untitled?node-id=0%3A1. Адаптировать для мобилок (бутстрап должен это сам сделать, но если что-то будет немного криво, то поправить). Использовать один css и js для всех HTML (не считая библиотек). К minimal stepper привязать библиотеку, которая будет заполнять полоски в зависимости от указаных процентов. Например: всего 5 полосок, в переменную указываем 40% и 2 полоски станут заполненными (либо 2, либо просто 40, как будет удобнее). Не должно быть сложно, библиотек много. Блоки (company name, input, list, minimal stepper) можно засунуть в один файл, либо отдельно, как удобно. Работа простая, но крайний дедлайн в среду. Предлагайте цену.