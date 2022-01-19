Небольшая верстка с адаптивом bootstrap 5

$35
HTML-версткаЗавершен5 заявок1120 просмотров
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Фигма: https://www.figma.com/file/hUND9vxeaQICfLUcdicN1y/Untitled?node-id=0%3A1. Адаптировать для мобилок (бутстрап должен это сам сделать, но если что-то будет немного криво, то поправить). Использовать один css и js для всех HTML (не считая библиотек). К minimal stepper привязать библиотеку, которая будет заполнять полоски в зависимости от указаных процентов. Например: всего 5 полосок, в переменную указываем 40% и 2 полоски станут заполненными (либо 2, либо просто 40, как будет удобнее). Не должно быть сложно, библиотек много. Блоки (company name, input, list, minimal stepper) можно засунуть в один файл, либо отдельно, как удобно. Работа простая, но крайний дедлайн в среду. Предлагайте цену.

Bootstrap
2 года назад
sasha_solo03
Александр 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
Dv1zhok
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
2 года назад
$40
1 день
RUB
Все отлично, Андрей сделал все качественно, быстро и недорого. Рекомендую!
Спасибо, Александр, за интересный проект! Все супер. Приятные для верстки макеты, быстрая связь. Моментальные выплаты! Рекомендую к сотрудничеству, надеюсь еще поработаем :)
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